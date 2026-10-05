Catalina Saavedra y Blanca Lewin protagonizan la obra policial "Nimiedades"

A más de un siglo de su estreno, "Nimiedades" llegará por primera vez a los escenarios chilenos de la mano de Teatro UC, con Catalina Saavedra y Blanca Lewin en los roles principales, junto a Camila Brito, Isidora Castro y María José Gatica.

La obra parte con el asesinato de un campesino, cuya esposa se convierte en la principal sospechosa, mientras un grupo de hombres investiga el crimen y sus esposas descubren pistas que ellos pasan por alto.

"Es una obra muy particular, que fue estrenada hace más de un siglo y que, de alguna manera, pone en relieve la percepción femenina en contraposición a la percepción masculina", explicó Rodrigo Pérez sobre la propuesta.

La producción se presentará entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, de miércoles a sábado a las 20:30 horas, en la Sala Ana González, con una duración de 70 minutos y recomendación para mayores de 14 años.