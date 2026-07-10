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Tópicos: Cultura | Teatro

Con Catalina Saavedra a la cabeza: "La mala clase" llega al Teatro UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Dirigida por Melchor Pino, la obra reabre el debate sobre la crisis de la educación pública.

Con Catalina Saavedra a la cabeza:
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La aclamada obra "La mala clase", un clásico contemporáneo escrito por Luis Barrales, vuelve a los escenarios con Catalina Saavedra en el papel protagónico para reabrir el debate sobre la crisis de la educación pública.

La nueva temporada de la producción se presentará del 11 de julio al 8 de agosto, con funciones de jueves a sábado a las 19:30 horas en la Sala Eugenio Dittborn del Teatro UC.

La trama se ambienta en la tensa antesala de una graduación, donde cuatro estudiantes en riesgo de repetir confrontan al límite a su profesora para exigirle la licencia de enseñanza media, desatando un violento choque entre el idealismo colectivo de la docente y el individualismo desesperado de los jóvenes.

Además de Saavedra, la pieza teatral suma a su elenco a los actores Javiera Cayupán, Aníbal Gutiérrez, David Crovari y Felipe Corrales. 

Dirigida por Melchor Pino, las entradas para el montaje ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus y en boleterías del teatro.

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