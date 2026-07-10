Fecha fijada: Formalizarán a Michael Clark y otros 10 imputados por el Caso Sartor

Tras una solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de formalización a Michael Clark, expresidente de Azul Azul, y otros 10 imputados por el Caso Sartor.

A pedido del Ministerio Público, la instancia se realizará el día jueves 30 de julio a las 09:00 horas, presentando cargos por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa.

De acuerdo con la presentación de Fiscalía, los ilícitos habrían comenzado en enero de 2020, y cuyo desarrollo se extendería hasta la actualidad.

Además de Clark, controlador del club Universidad de Chile y que ya había recibido sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), también destaca el nombre del expresidente de Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery.

Los otros imputados que pasarán a formalización son Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Óscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.