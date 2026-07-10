Vidal: El PPD paga un costo tremendo por un pacto que nunca debió ocurrir

El exministro y militante del Partido por la Democracia (PPD), Francisco Vidal, arremetió con fuerza en Cooperativa contra la determinación de los senadores de su colectividad Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Pedro Araya de sellar un acuerdo paralelo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de las normas de invariabilidad tributaria de la megarreforma.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el histórico dirigente calificó el episodio como un error político mayor y advirtió sobre el severo daño reputacional que los desmarques legislativos le generan a la centroizquierda ante la opinión pública general.

"Nunca más yo quiero ver a algunos senadores o algunos diputados que por sus pistolas llegan a un acuerdo con un Gobierno en un tema trascendental, el presidente del partido es informado 10 minutos antes y el resto de la dirección, con la paradoja de que recién está asumiendo, se entera a las 10 de la noche de ese mismo día (...) Nadie puede mandarse solo, aunque tenga la mejor idea", fustigó el exvocero de La Moneda.

"(El costo para el PPD) es tremendo. ¿Cuál fue la noticia en la noche del jueves y en la mañana del viernes? 'PPD acuerda con el Gobierno megarreforma'. El ciudadano común y corriente, ¿con qué se queda cuando llega a la casa? 'Oye, el PPD llegó a un acuerdo con el Gobierno'. Eso es, pues: un costo tremendo por una situación que nunca debió ocurrir. Nunca", enfatizó.

Para frenar esta dispersión, Vidal adelantó que este lunes, durante la comisión política del PPD, exigirá la creación de un protocolo para que en "las leyes relevantes haya una coordinación entre la dirección política y nuestros representantes en el Parlamento".

Según el otrora secretario de Estado, la vulnerabilidad actual del Congreso responde al estancamiento de las reformas al sistema de partidos, urgiendo a aplicar barreras legales del 5% —siguiendo el modelo alemán— y terminar con los pactos para fortalecer la disciplina de las bancadas.

"Mientras no resolvamos el tema del sistema de partidos y su representación parlamentaria, esto va a seguir ocurriendo. Por eso lamento tanto que el proyecto Elizalde, por una parte, y el proyecto de los senadores que van desde el PS hasta la UDI, por otra, estén cajoneados. ¡Esto hay que reformarlo!", urgió.

Cuestionamiento técnico a la rebaja impositiva

Más allá de la controversia interna del PPD, Vidal centró sus dardos en los perjuicios económicos que la reforma del ministro Quiroz acarreará para las arcas fiscales, estimando que las distintas exenciones y rebajas tributarias privarán al Estado de más de 3.200 millones de dólares de recaudación.

Para graficar el impacto, el profesor comparó esa pérdida con el costo de la gratuidad universitaria, los almuerzos de la Junaeb y el financiamiento de la PGU, asegurando que el diseño de Hacienda está enfocado exclusivamente en beneficiar al 1% más rico del país.

"Se equivocaron, porque el argumento de ellos, público, es que mejoraron (el proyecto del Ejecutivo). Sí, pero mejoraron algo que es intrascendente, porque la objeción principal es dejar amarrado a los futuros gobiernos sin poder tocar, ni más ni menos, que el impuesto de primera categoría, pero además una inversión que se puede ajustar a la inconvertibilidad", alertó.

"El ministro Quiroz les hizo una trampa"

La molestia de Vidal se agudizó tras el errático devenir de la negociación, luego de que el Ministerio de Hacienda modificara de madrugada las tasas corporativas del 22% al 23%, pocas horas después del pacto con Celis, Carvajal y Araya.

La maniobra del Ejecutivo gatilló una crisis inmediata con los senadores del PPD con los que acordó una invariabilidad tributaria escalonada, quienes acusaron "mala fe" y dieron por quebrado el reciente acuerdo.

"Ahora tenemos la posibilidad de que la comisión política se reúna con los tres senadores, con todo respeto y fraternidad y compañerismo, y les pregunte qué van a hacer en esta nueva situación, donde el ministro Quiroz le hace una trampa a las 12 del día y desaparece la trampa a las seis de la tarde", espetó.

Sin embargo, al caer la tarde, el Gobierno confirmó que dio pie atrás en su intención de bajar la tasa al 22% e instruyó al jefe de la billetera fiscal a retirar sus indicaciones ingresadas de madrugada para salvar el diálogo con la oposición.