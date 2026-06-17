Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago9.1°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Cultura | Teatro

Con Vivianne Dietz, Simón Pesutic protagoniza obra que reescribió su padre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Los Payasos de la Esperanza" estará en los teatros Mori e Ictus.

Con Vivianne Dietz, Simón Pesutic protagoniza obra que reescribió su padre
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En dos teatros -Mori e Ictus- se presentará la obra "Los Payasos de la Esperanza", obra teatral que protagonizaran en 1977 Rodolfo Bravo, Jorge Luis Olivarí y Mauricio Pesutic, y que luego el propio Pesutic reescribiera en 1986.

Ahora, y luego de una reposición en 2009, con la dirección del actor, la historia de Tony Pelusita, Tony Cucharón y Tony Liberty vuelve a las tablas con el apellido Pesutic siempre presente.

Esto porque ahora, con la dirección de Roberto Farías, serán Simón Pesutic -hijo de Mauricio-, Vivianne Dietz, su pareja y nuera de Mauricio; y Germán Pinilla los protagonistas.

El estreno será este 18 de junio en el Teatro Mori Bellavista, recinto en que estará en cartelera hasta el 28 de junio; para luego estar entre el 3 y 25 de julio en el Teatro Ictus.

Imagen foto_00000003

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada