Con Vivianne Dietz, Simón Pesutic protagoniza obra que reescribió su padre

En dos teatros -Mori e Ictus- se presentará la obra "Los Payasos de la Esperanza", obra teatral que protagonizaran en 1977 Rodolfo Bravo, Jorge Luis Olivarí y Mauricio Pesutic, y que luego el propio Pesutic reescribiera en 1986.

Ahora, y luego de una reposición en 2009, con la dirección del actor, la historia de Tony Pelusita, Tony Cucharón y Tony Liberty vuelve a las tablas con el apellido Pesutic siempre presente.

Esto porque ahora, con la dirección de Roberto Farías, serán Simón Pesutic -hijo de Mauricio-, Vivianne Dietz, su pareja y nuera de Mauricio; y Germán Pinilla los protagonistas.

El estreno será este 18 de junio en el Teatro Mori Bellavista, recinto en que estará en cartelera hasta el 28 de junio; para luego estar entre el 3 y 25 de julio en el Teatro Ictus.