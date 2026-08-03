Gendarmería desvinculó a cuatro funcionarios por red de ingreso irregular de especies en Santiago 1

Gendarmería de Chile confirmó la desvinculación de cuatro funcionarios tras comprobarse su participación en una red dedicada a la comisión de delitos e ingreso irregular de especies en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.

La situación quedó al descubierto luego de que la jefatura del establecimiento constatara en terreno que los involucrados operaban desde el sector de recepción y registro de encomiendas.

Según precisó el organismo público, los exfuncionarios "facilitaban el ingreso irregular de alimentos en cantidades superiores a las permitidas por la administración penitenciaria".

Tras corroborarse el desapego a las directrices del Alto Mando, "fueron apercibidos por el artículo 46 del Código Procesal Penal y paralelamente desvinculados de las filas institucionales".

"La labor de inteligencia institucional permitió determinar que las especies ingresadas de manera irregular iban destinadas al mercado ilícito, es por ello que los antecedentes se pusieron a disposición de la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario", informó el servicio a través de un comunicado.

"Este operativo demuestra que Gendarmería de Chile está actuando y utilizando todas sus capacidades institucionales para detectar y combatir hechos de corrupción al interior de las unidades penales del país, además de fortalecer los principios éticos que orientan la labor institucional", concluyó.