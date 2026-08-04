Kast valoró absolución definitiva de Crespo: "La justicia habló fuerte y claro"

Este lunes por la noche, el Presidente José Antonio Kast valoró públicamente la resolución judicial que ratificó la absolución definitiva del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el marco del proceso por las lesiones que causaron la ceguera del actual diputado Gustavo Gatica durante las manifestaciones de 2019.

"La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa", manifestó a través de su cuenta en la red social X.

Las declaraciones del Mandatario se dieron luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara de manera unánime los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la parte querellante.

Con esta decisión, el tribunal de alzada dejó firme la sentencia dictada en mayo por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió al exuniformado.

A pesar de que la justicia dio por acreditado que Crespo ejecutó los disparos de perdigones que impactaron a Gatica —entonces estudiante universitario— el 8 de noviembre de 2019, concluyó que su actuación estuvo amparada por la legítima defensa privilegiada contemplada en la Ley Naín-Retamal.