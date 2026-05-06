Festival Chilescénicas lleva por primera vez teatro contemporáneo chileno a Madrid

Entre el 7 y 30 de mayo se celebrará en Madrid la primera edición de Chilescénicas, un festival dedicado a la creación escénica contemporánea nacional y que busca visibilizar su diversidad artística y fomentar el intercambio con el público y entre los creadores de ambos países.

Dirigido por Jéssica Huerta y Ricardo Goñi, el evento reunirá cuatro obras de teatro y un espectáculo de danza en los escenarios Nave 73 y El Umbral de Primavera. Además, se incluirá una instancia formativa a cargo del reconocido dramaturgo Ramón Griffero, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2019.

Entre los montajes seleccionados se encuentran "Hilda Peña" de Isidora Stevenson; "Otra primavera" de La Merce Matus; "Era una vez un bosque" de La Compañía del Bosque o "Edmundo" de Ernesto Orellana, Cía Teatro Sur y Fundación Santiago Off.