Sistema frontal: Una persona está extraviada tras volcamiento de bote pesquero en el Maule

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizó un balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, que dejó a un hombre extraviado tras el volcamiento de una embarcación pesquera en la Región del Maule.

La directora nacional del órgano, Alicia Cebrián, precisó que el hecho ocurrió en la comuna de Vichuquén, donde "continúan las labores de búsqueda".

Asimismo, precisó que "Senapred mantiene las alertas tempranas preventivas desde la Región de Valparaíso hasta Biobío. En estos momentos se registran precipitaciones normales a moderadas desde la Región de Valparaíso hasta Ñuble, además de esperar el desarrollo de tormentas eléctricas y viento desde Coquimbo a Biobío durante el resto de la jornada".

"Queremos reiterar el llamado a la población a evitar desplazamientos innecesarios a zonas cordilleranas y permanecer informados a través de canales oficiales. Prevenir es tarea de todos y todas", señaló Cebrián.

En tanto, en la Región Metropolitana, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que al menos 22.000 clientes se mantienen si suministro eléctrico, siendo la comuna de Colina la más afectada, con más de 11.000, seguida por Huechuraba y Lo Barnechea.