Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán vuelve con 32 obras gratuitas

El Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 2026 se desarrollará entre el 7 y el 31 de enero, con una programación gratuita que contempla 32 obras y 42 funciones en distintos puntos de la comuna.

El evento, organizado por la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural, es reconocido como el festival gratuito de artes escénicas más extenso del país, con funciones en plazas, canchas y espacios culturales.

La cartelera reunirá a 225 artistas en escena e incluirá montajes destacados del teatro nacional, junto a espectáculos familiares, comedia, danza, circo y ópera.

Entre las obras programadas figuran "Tres Marías y una Rosa,Bodas de sangre,Noche de Reyes" y "La Sociedad de los poetas muertos", además de musicales y presentaciones de humor, como Stefan Kramer y su show "Kramer en concierto".

"Es una apuesta por la dignidad cultural y el acceso gratuito a la cultura", señaló la alcaldesa Paulina Bobadilla, destacando que el festival cuenta con financiamiento 100% municipal.

En su edición 2025, el evento convocó a 50 mil personas y para este año contempla funciones en sectores como Valle Lo Campino, Villa Santa María y el Centro Cultural Municipal.