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Tópicos: Cultura | Teatro

"La Pérgola de las Flores" llega al Barrio Yungay

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La clásica obra "La Pérgola de las Flores", de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo, tendrá una versión en vivo en el Barrio Yungay, en el Teatro Comunitario Novedades y con motivo del Día Internacional del Folclore.

La puesta en escena, dirigida por Carlos Huaico y a cargo de la compañía Uróboro Teatro, estará el sábado 22 de agosto en el recinto de calle Cueto 257 y tiene entradas a la venta a través del sitio bummer.cl.

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