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Tópicos: País | Política | Partido Socialista

Fidel Espinoza califica suspensión del PS como "injusta, apresurada, inconsulta y desmedida"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El senador insistió que no existe una denuncia por VIF en su contra y que la supuesta víctima aclaró a la PDI que solo se enfrascaron en una discusión.

Además, acusó un "accionar elitista total" del Tribunal Supremo, al congelar su militancia y no la de otros correligionarios vinculados con indagatorias.

Fidel Espinoza califica suspensión del PS como
 ATON (archivo)

Si bien confesó que "el PS me tiene profundamente defraudado", aseguró que defenderá su permanencia en la colectividad.

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El senador Fidel Espinoza expresó su rechazo ante la decisión del Tribunal Supremo del Partido Socialista, que suspendió su militancia preventivamente a raíz de un presunto episodio de violencia intrafamiliar reportado a principios de mes, hecho que es indagado por la Fiscalía.

"La suspensión la tomo como una medida injusta, apresurada, inconsulta y desmedida", sostuvo el parlamentario a La Segunda, insistiendo en que no existe una denuncia en su contra, y que la supuesta víctima declaró ante la PDI que lo ocurrido correspondió a una discusión, no a una agresión.

Espinoza también cuestionó el criterio utilizado por el Tribunal Supremo, acusando un trato distinto respecto de otros militantes: "El PS está demostrando un accionar elitista total. ¿Fue suspendida la militancia de Isabel Allende? ¿De un diputado que dio positivo en test de drogas? ¿De algunos que sacaron licencias en San Ramón? Ninguno", fustigó.

"Hay un sector liderado por (la senadora Daniella) Cicardini y (el diputado Daniel) Manouchehri -con (el exministro Álvaro) Elizalde siempre en las sombras- que disfrutaría que me expulsen del PS", advirtió el parlamentario.

De hecho, admitió que "el PS me tiene profundamente defraudado. Siempre me quisieron callar cuando denuncié la corrupción del Frente Amplio en el caso convenios. Ahí sellé mi suerte".

A pesar de sus críticas hacia la colectividad, aseguró que defenderá su honra y su militancia: "No soy corrupto, no soy drogadicto, no soy agresor; no sé si ellos o muchos que me han vilipendiado estos días puedan decir lo mismo", remató.

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