"No somos hechos de IA": Bastián Bodenhöfer y Marcela del Valle unidos en obra de Campanella

En la sala de espera de un consultorio dental, Bastián Bodenhöfer y Marcela del Valle chocan de la manera más inesperada en "Empieza con D, siete letras", la obra creada por Juan José Campanella ("El Secreto de sus Ojos") junto a Ceci Monti que llega por primera vez a Chile con un montaje que debuta este jueves 2 de julio en el Teatro Mori, de Vitacura.

Cooperativa conversó con ambos actores sobre este desafío actoral en una comedia dramática donde, al igual que sus personajes, comparten una diferencia de edad, la cual no resultó ser ningún problema para la pareja de intérpretes en el escenario, como lo aseguró Del Valle.

Es que "Bastián es muy joven", celebró la actriz sobre su compañero del montaje, quien se tomó con humor el halago. "Para mí", sinceró Bodenhöfer, "fue todo un descubrimiento, no habíamos trabajado juntos y ha sido muy agradable".

"Bastián es una persona muy amable, es muy caballero, es muy bueno para la pega, buen compañero. Es el medio descubrimiento, estoy muy agradecida de estar trabajando con él", destacó la actriz, que no solo encabeza el elenco, sino que también produce el montaje local junto a Cote Ceballos.

"Luis" es un médico cardiólogo viudo que recibe una segunda oportunidad en el amor al conocer a una profesora de yoga, "Miranda".

Al ser una apuesta importante con una obra creada por el ganador del Oscar, se tomó la decisión de realizar un tráiler cinematográfico para la promoción del montaje y generar más ruido, tanto así, como reconoció Bodenhöfer, que "la gente se confunde y pregunta '¿esto es una película? Ah, ¡es una obra de teatro!'. Tenemos que contagiar de alguna manera y ganar adeptos por sobre esos 180 mil espectadores que regularmente van a teatro".

Por ello, el actor reconocido por sus roles en "Ángel malo" y "Bim Bam Bum" hizo un llamado a ir "al teatro, que sea una experiencia maravillosa y no somos hechos de IA (inteligencia artificial), somos de carne y hueso", remarcó entre risas.

Adaptando una obra "muy argentina"

Como productora, Del Valle tuvo varias reuniones vía Zoom con Campanella ("Juan le digo yo, porque ¡te mueres lo que es él! Muy humilde, muy simpático") y el argentino no puso ninguna exigencia para la adaptación chilena.

"Debemos respetar el texto, que es lo principal, y también la forma en que él la escribió, los lugares, todo eso. Respetamos mucho y la obra es casi lo mismo que vimos en Buenos Aires, no hay mucha diferencia", explicó, aunque sí entró la mano del director Alexis Moreno para hacer cambios en algunos aspectos clave, como la música, por ejemplo.

Junto con ello, al ser una obra "muy argentina", había que localizar la versión chilena, lo cual ayuda a que se sienta diferente y única.

"A pesar de que va a ser el mismo texto, los mismos lugares, los mismos personajes, igual va a ser otra obra. Eso siempre pasa, porque también hay un punto de vista de dirección, de los actores respecto a los personajes", complementó Bodenhöfer.

César Sepúlveda tiene un doble rol clave en escena junto a Bodenhöfer y Del Valle.

"Es importante llevar el teatro" a regiones

Bodenhöfer se siente agradecido de que Del Valle lo haya considerado para el personaje de "Luis", un médico cardiólogo viudo que recibe una segunda oportunidad en el amor al conocer a una profesora de yoga, "Miranda", más joven que él e interpretada por Marcela.

"A pesar de los años de carrera, para mí cada obra es un desafío", reconoció el actor, pues cada proyecto es un proceso de descubrimiento junto a sus compañeros y sigue poniéndose "tremendamente nervioso, me sigue dando taquicardia antes de salir a escena, me sigo preguntando qué cresta estoy haciendo acá".

La idea es que la obra, que también cuenta en su elenco con César Sepúlveda, quien hace dos personajes en escena, no solo tenga su paso por la capital, sino que también llegue a regiones. Ese es el plan luego de septiembre, cuando termine su tiempo en la cartelera del Mori Vitacura.

"Encuentro que ha crecido mucho el teatro en Chile este último tiempo, hay mucha más variedad en cartelera (…) El teatro ha pegado ahora un salto muy grande", celebró Del Valle sobre la escena chilena, destacando que "hay muchas más obras, hay muchos más teatros, a regiones ha llegado el teatro por todos lados y están con unos teatros gigantes, muy bonitos, muchos asientos. Así que ¡vamos a ir a provincia, vamos a estar en regiones!".

"Yo, que soy de región, es importante llevar el teatro", sentenció.

La obra "Empieza con D, siete letras" se estrena este jueves 2 de julio en el Teatro Mori Vitacura, con funciones de jueves a sábado hasta el 5 de septiembre.