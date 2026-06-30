Gobierno aseguró que hay espacio para mejorar sistema de responsabilidad penal adolescente

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó este martes que existe espacio para evaluar una mejora al sistema de responsabilidad penal adolescente, ante las diversas propuestas parlamentarias que se han realizado tras la muerte de un niño de 12 años en una encerrona.

"Hay mociones e ideas de parlamentarios de rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente. Nosotros creemos que hay espacio para observarlo, no solamente en este proyecto de ley que está avanzando, sino que hay que evaluar y, efectivamente, hay espacio para hacer mejoras al sistema de responsabilidad penal adolescente", afirmó Arrau.

En ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que una modificación debe ser analizada "no solamente en las edades o las penas, sino que también en la prevención. Cuando vemos que muchos de los delincuentes juveniles son reincidentes, son prolíficos, que han estado en programas de atención del Estado, pero no han sido eficaces, efectivamente es un sistema que hoy día tiene que mejorarse y por eso creemos que hay que avanzar con estas leyes".

En concreto, la bancada de la UDI pidió al Gobierno otorgar máxima urgencia a un proyecto de ley que busca rebajar la edad de responsabilidad penal juvenil a 13 años y sancionar como adultos a mayores de 16 que sean reincidentes o participen en delitos de alta connotación social.

"Esperamos poder tramitar este proyecto en la Cámara de Diputados con celeridad, desincentivar estas actitudes y revisar muy bien la forma en que están cumpliendo condena en nuestro país los mayores de 18 años", señaló el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri.

En paralelo, alcaldes de derecha como Sebastián Sichel (Ñuñoa), María Isabel Valenzuela (Colina), Camila Merino (Vitacura), Jaime Bellolio (Providencia), Paula Gárate (Melipilla) y Carol Bown (San Miguel), se reunieron en el Palacio de La Moneda con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, para solicitar la agilización del proyecto que fortalece y actualiza la responsabilidad penal adolescente.

No obstante, el alcalde de Providencia precisó que se trata de otro proyecto que no busca que se rebaje la edad de responsabilidad penal: "Primero, no estamos pidiendo que se baje la edad de imputabilidad y tampoco que se trate a los menores de edad como adultos. ¿Qué sí estamos pidiendo? Que no sea impune, que cuando alguien asesina a una persona, no haya un incentivo a que lo siga haciendo".

"Por lo tanto, una de las cosas que sí estamos pidiendo es que todos los delitos violentos tengan que ser en régimen (de reclusión) cerrado. Hoy día los jueces establecen que el régimen para alguien que, por ejemplo, pudo haber asesinado a otro menor de edad, sea régimen abierto o un llamado por teléfono. ¿Qué ocurre entonces? Que son soldados del narco", aseguró Bellolio.

El ministro Arrau se reunió este martes con su par de Justicia, Fernando Rabat, para analizar los posibles cambios a la legislación.