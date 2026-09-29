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Tópicos: Cultura | Teatro

Paz Bascuñán tiene triple rol en el escenario con "Crónicas Desquiciadas"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La obra, dirigida por Moira Miller, tiene a Matías Assler, Pepa Bello, Luis Uribe, Ale Araya y Agustín Moreno en el elenco.

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"Crónicas Desquiciadas" se llama la obra de Indira Páez que, dirigida por Moira Miller, se presentará durante octubre el Teatro Mori Parque Arauco y con la participación de la actriz Paz Bascuñán, en un rol triple.

La ex "Soltera Otra Vez" es parte de un elenco que incluye también a Matías Assler, Pepa Bello, Luis Uribe, Ale Araya y Agustín Moreno.

"Encarno tres personajes: la pareja perfecta junto a Matías, de esas duplas tan insoportablemente ideales que sacan roncha; una mujer en conflicto con la maternidad, y otra que ya no quiere seguir sosteniendo una identidad que la agota", comentó.

Según la protagonista de "Sin filtro", la obra -con entradas en Ticketmaster- trata de "tres personajes bastante desquiciados que, vistos de cerca, quizás no lo son tanto. Lo sabroso es que más de alguien puede terminar sintiéndose identificado".

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