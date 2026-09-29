Paz Bascuñán tiene triple rol en el escenario con "Crónicas Desquiciadas"

"Crónicas Desquiciadas" se llama la obra de Indira Páez que, dirigida por Moira Miller, se presentará durante octubre el Teatro Mori Parque Arauco y con la participación de la actriz Paz Bascuñán, en un rol triple.

La ex "Soltera Otra Vez" es parte de un elenco que incluye también a Matías Assler, Pepa Bello, Luis Uribe, Ale Araya y Agustín Moreno.

"Encarno tres personajes: la pareja perfecta junto a Matías, de esas duplas tan insoportablemente ideales que sacan roncha; una mujer en conflicto con la maternidad, y otra que ya no quiere seguir sosteniendo una identidad que la agota", comentó.

Según la protagonista de "Sin filtro", la obra -con entradas en Ticketmaster- trata de "tres personajes bastante desquiciados que, vistos de cerca, quizás no lo son tanto. Lo sabroso es que más de alguien puede terminar sintiéndose identificado".