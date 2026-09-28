Argentina anunció acciones penales y diplomáticas por vuelos británicos entre Punta Arenas y las Malvinas

El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas tras detectar vuelos de una firma británica entre la ciudad de Punta Arenas, en la región chilena de Magallanes, y las Islas Malvinas.

"En función de haberse detectado operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas - Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas, el Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes", informó la Casa Rosada en un comunicado.

El Ejecutivo enfatizó que "la República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional".

En paralelo, la administración de Javier Milei instruyó a su Cancillería iniciar un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) para frenar el proyecto hidrocarburífero británico "Sea Lion" en la Cuenca Malvinas Norte.

"La República Argentina ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina", explicó la nota oficial.

"De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental", precisó.

La semana pasada, en una entrevista con Radio Polar, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, dijo que "Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina; su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland", pero matizó la visión oficial al señalar que existe una "situación de hecho" vinculada a la administración que el Reino Unido, "un país amigo", ha ejercido en las islas durante unos 200 años.

Asimismo, la autoridad planteó la necesidad de sopesar "la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica", y defendió "el derecho de ejercer el comercio" desde Magallanes hacia el archipiélago.