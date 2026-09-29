"Fake news" sobre la Virgen desató un infierno en la campaña presidencial brasileña

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, alimentó este martes, en la recta final de la campaña, una noticia falsa sobre un supuesto anticatolicismo de su rival Flávio Bolsonaro.

A cinco días de la primera vuelta de los comicios, Lula se comprometió durante un acto en la ciudad de Fortaleza a mantener la Virgen de Aparecida como santa patrona de Brasil, frente a los rumores de que Bolsonaro quiere quitarle ese título, algo que él mismo ha desmentido.

"Mientras yo sea presidente, la Virgen de Aparecida será la patrona; quien no quiera, que se cambie de país", declaró, ante los aplausos de cientos de seguidores.

Asimismo, el presidente, quien es católico, aseguró que respeta "todas las religiones", desde las corrientes evangélicas hasta las de matriz africana.

Bolsonaro reconoció que la fake news fue una "cuchillada" a su campaña

El rumor sobre la Virgen de Aparecida ha sacudido la recta final de la campaña y ha puesto contra las cuerdas a Bolsonaro, quien acusó al Partido de los Trabajadores de Lula de difundirlo en redes sociales para ensuciar su imagen.

En un intento por contener el desgaste, el candidato ultraderechista apareció ayer lunes en un mitin con una réplica de la virgen y, durante una entrevista posterior con un pódcast religioso, afirmó que la noticia falsa había sido una "cuchillada", en un paralelismo con la puñalada que recibió su padre, Jair Bolsonaro, en 2018.

Bolsonaro, quien es evangélico, solicitó la retirada de estas publicaciones ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Corte Suprema, que accedieron a la petición.

La polémica rivalizó incluso a los tribunales

Sin embargo, la ofensiva judicial del candidato opositor traspasó el plano de la política y desencadenó un choque con fallos contradictorios entre ambos tribunales.

Todo comenzó cuando un fallo del magistrado André Mendonça -dentro del TSE- ordenó eliminar una publicación en redes sociales del humorista Antonio Tabet.

En el post, junto a una imagen religiosa, el hombre apuntó de manera implícita contra Bolsonaro, asegurando: "La familia miliciana odia tanto a las mujeres negras, que decidió atacar a Nuestra Señora Aparecida".

No obstante, el juez del Supremo Flávio Dino tumbó el fallo de Mendonça y ordenó reactivar la publicación del humorista, amparada en su opinión en la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Aquello provocó la respuesta del TSE, ni nada más que de parte de su propio presidente, Kassio Nunes Marques, que expresó su preocupación por "los reiterados episodios de indebida superposición de competencias y de violación del principio del juez natural en el ámbito del Supremo, que han venido impactando directamente en la conducción de las elecciones".

Lejos de acabarse la polémica, Dino, quien fue ministro de Justicia de Lula, decidió llevar el caso al plenario del Supremo -compuesto hoy por diez magistrados, entre ellos Mendonça y Nunes Marques, y una vacante- con el fin de tomar una decisión final.

Católicos pro Lula, evangélicos pro Bolsonaro

Una parte de las iglesias evangélicas se muestra crítica con el culto que promueve el catolicismo a los santos, incluido el de la Virgen de Aparecida, muy reverenciada en Brasil.

Alrededor de la mitad de los brasileños se declara católico, pero el número de evangélicos ha crecido mucho en los últimos años hasta representar un tercio de la población.

Las encuestas muestran que una mayoría de católicos prefiere a Lula, mientras que los evangélicos tienden a votar por Bolsonaro.