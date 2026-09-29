¿Un duro golpe para La Roja? Revelan los cupos que tendrá Conmebol en las Clasificatorias 2030

El camino de la selección chilena hacia la Copa del Mundo de 2030 podría ser bastante más estrecho y complejo de lo que se proyectaba. Pese a que en un inicio se especuló con que prácticamente todas las selecciones de Conmebol clasificarían debido a la participación como organizadores de Argentina, Uruguay y Paraguay, nuevas informaciones apuntan a un escenario mucho más adverso para La Roja.

El periodista argentino Juan José Buscalia dio a conocer las condiciones en las que se disputará el proceso clasificatorio, asegurando que la FIFA no otorgará cupos extra al continente como sí ocurrió con la Concacaf para 2026.

"Lo que se había instalado como información, que Sudamérica iba a tener los seis cupos y medio que tuvo para el Mundial 2026 más los tres clasificados, era prácticamente tener nueve, nueve y medio clasificados de diez", comenzó explicando el comunicador en diálogo con el programa de streaming "Fuerte pero al balón".

Sin embargo, Buscalia descartó de plano esa opción: "Sí, tres y medio más los tres clasificados. Es decir, no va a pasar, y esta es la muy mala noticia, no va a pasar como le pasó a Concacaf. ¿Por qué en el Mundial 2026 se clasificó estos equipos de Concacaf, Curazao o esos seleccionados tan malos? ¿Por qué? Porque Canadá, México y Estados Unidos se clasificaron directo y ellos no perdieron sus plazas".

"En este caso, Conmebol, para que no se clasifiquen absolutamente todos, sí pierde las plazas. Entonces, no es que son seis y medio más los tres clasificados, sino que van a ser los tres clasificados más tres y medio. Por lo tanto, estamos hablando de una clasificación en la que la expectativa era tener nueve clasificados y medio y van a ser seis y medio, de los cuales tres ya están directamente clasificados", complementó.

Bajo este panorama, Chile y las otras seis selecciones restantes (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia) deberán disputar únicamente tres cupos directos y uno al repechaje.

Finalmente, el periodista aclaró que los tres países anfitriones de los duelos conmemorativos dirán presente de todas formas en la competencia premundialista por motivos de recaudación y televisión: "Argentina, Uruguay y Paraguay van a jugar la eliminatoria porque los otros seleccionados quieren que jueguen. Esa es una pelea, porque lógicamente las selecciones necesitan vender", sentenció.