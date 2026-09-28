Interpelado en la Cámara Baja por el diputado socialista Nelson Venegas, el canciller Francisco Pérez Mackenna insistió este lunes en que la adhesión del Gobierno de Chile al Escudo de las Américas promovido por Donald Trump no equivale a un tratado internacional, y redujo dicho gesto a una simple "declaración política".

"Para firmar se necesita un papel y un lápiz. En este caso no hubo firma, (de modo que) esto es simplemente una declaración", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, causando algún revuelo en la Sala.

"Le puedo recordar que nosotros (como país) nos pasamos seis años en el juicio de La Haya defendiendo, justamente, la diferencia que hay entre un acuerdo, una declaración política y un tratado... Seis años... No lo vamos a borrar ahora de un plumazo (a propósito de la controversia)", argumentó.

"Esto es simplemente una declaración", insistió: "La tengo acá, la puedo leer si usted quiere, pero, básicamente, (es un pronunciamiento político) que no es vinculante. En varios puntos de la declaración se habla de nuestra 'intención'. Por lo tanto, estamos perfectamente libres de que esto sea (considerado) un tratado, (porque) no lo es", enfatizó.

Como la explicación no satisfizo a la oposición, sus diputados impulsaron y aprobaron una solicitud de antecedentes dirigida al propio Presidente José Antonio Kast, para que profundice en la naturaleza del Escudo de las Américas y las implicancias de la adhesión de Chile.

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