A lo Mike Tyson: Luchador mordió la oreja de su rival y causó escándalo en evento de MMA

Las artes marciales mixtas (MMA) de República Checa vivieron una llamativa situación que dio la vuelta al mundo, con la increíble agresión de Pavol Vasko a su rival en el evento Clash MMA 15.

Durante su pelea, Vasko mordió muy fuerte la oreja Vaclav Mikulasek, incluso a poco de arrancársela.

La movida, que hizo recordar la mordida del boxeador Mike Tyson a Evander Holyfield en 1997, generó el repudio inmediato del público, llevando el escándalo más allá.

Mientras Mikulasek era atendido, Vasko se enfrascó con los espectadores en la salida del octógono e incluso fue agredido con golpes y sillas, tanto arrojadas por los aires como blandidas como elementos contundentes.

Vaclav Mikulasek sangró profusamente, pero terminó riendo luego de recibir las primeras curaciones aún arriba del ring.

Posteriormente, le lanzó un "palo" a Vasko en Instagram: "¡Pedir perdón sin cambiar es una forma de manipulación! ¡A veces realmente necesitas cambiar para comprender a los demás! Lo digo por experiencia propia, cuando pedí disculpas y seguí cometiendo los mismos errores. Sé sincero a veces y admite tus errores".