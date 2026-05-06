Justicia mexicana declaró culpable a luchador por intento de femicidio contra Stephanie Vaquer

Rogelio Reyes, conocido profesionalmente como "Cuatrero", resultó declarado culpable este miércoles por el juzgado de Ciudad de México tras los delitos de violencia familiar e intento de femicidio contra la luchadora chilena Stephanie Vaquer.

Así lo dio a conocer el periodista Antonio Nieto, quien además especificó que la audiencia para el implicado quedó agendada para el próximo martes 12 de mayo, instancia en la que arriesga entre los 13 y 30 años efectivos de cárcel.

Los hechos del caso se remontan al 2 de marzo de 2023, cuando Reyes atacó violentamente a Vaquer, golpeándola contra una pared y provocándole lesiones cervicales. Tras la denuncia, el agresor permaneció detenido y cumplió dos años de prisión preventiva, aunque en 2025 obtuvo una libertad condicional que expiró este miércoles.

La fiscalía mexicana tipificó el delito como "intento de femicidio" debido a que los ataques pusieron en riesgo la vida de la afectada. Incluso, la propia luchadora chilena utilizó sus redes sociales referirse a las amenazas que enfrentó tras denunciar a su expareja.