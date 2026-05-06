Hacienda intervino el Mepco para frenar alzas y expertos prevén "relevante baja"

Tras seis semanas de alzas consecutivas que han impactado severamente el bolsillo de los chilenos, el panorama para el precio de los combustibles podría dar este miércoles un giro favorable, según proyectan expertos.

A pesar de las proyecciones iniciales que apuntaban a un nuevo incremento, una intervención directa en los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) podría permitir una reducción.

La incertidumbre global, marcada por tres meses de conflicto en Medio Oriente, ha mantenido el precio del crudo en niveles altos.

Sin embargo, señales recientes de una posible distensión entre Estados Unidos e Irán provocaron una caída del 7% en el petróleo de Texas, situándolo en torno a los 95 dólares el barril.

La economista Francisca Cuadros, de Clapes UC, detalló que, antes de la intervención de Hacienda, se anticipaba para mañana, jueves, "un aumento en el precio de las gasolinas en aproximadamente 35 pesos por litro y una caída en el precio del diésel en 33 pesos por litro".

"Respecto a los parámetros del Mepco, la ley establece que estos pueden ser modificados cada cuatro semanas", señaló.

La intervención de Hacienda

El escenario cambió tras el compromiso del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de hacer "todo lo posible" para contener las alzas.

A través de un decreto publicado hoy en el Diario Oficial, se modificaron los parámetros del Mepco, lo que, según indicó Rafael Romero, economista de PKF Chile, "introduce una rebaja tributaria cercana a 100 pesos por litro".

"Por eso, el efecto neto que podría informar ENAP este jueves no sería una subida, sino una baja relevante, probablemente del orden de 70 pesos por litro o algo similar para las gasolinas", destacó el especialista.

Por su parte, la economista Michèle Labbé, de la Universidad San Sebastián, explicó que esto se logra modificando la banda del precio de paridad, lo que ajusta el impuesto específico.

Se espera que el comunicado oficial de ENAP confirme estas variaciones durante la tarde, entregando un alivio necesario a los consumidores tras semanas de presión inflacionaria en el sector energético.