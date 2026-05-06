Mepco frena precio de las bencinas, pero el "autogás" sufre fuerte alza

Luego de que el Ministerio de Hacienda confirmara la intervención del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para evitar alza en los combustibles de esta semana, hoy la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó que la bencina tendrá un alza marginal, aunque el "autogás" sufrirá una fuerte alza.

El frenazo de los precios responde a un decreto publicado hoy miércoles en el Diario Oficial, el cual modifica los parámetros del Mepco e introduce una rebaja tributaria cercana a 100 pesos por litro, de acuerdo con expertos.

De este modo, la influencia del Gobierno logró poner fin a seis semanas de alzas consecutivas de las bencinas, que han impactado severamente el bolsillo de los chilenos.

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