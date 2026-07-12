"Destruido": Conor McGregor se lesionó en los primeros segundos de su regreso a la UFC

El irlandés Conor McGregor tuvo un desastroso retorno a la UFC luego de cinco años, pues se lesionó en los primeros segundos de pelea contra el estadounidense Max Holloway en la International Fight Week de Las Vegas.

McGregor buscó una patada alta nada más iniciar el duelo, pero el aterrizaje afectó su rodilla derecha.

Holloway tomó el control y golpeó a "The Notorious", mientras volteaba constantemente hacia el árbitro por si detenía la pelea. McGregor se levantó y aguantó una segunda caída hasta ponerse nuevamente de pie, pero en su tercer reinicio no pudo más y de inmediato pidió el cierre, a los 69 segundos con derrota por TKO.

Los asistentes, muchos de ellos tras pagar miles de dólares, contemplaron desilusionados como lo que iba a ser una de las veladas del año se convirtió en una cita para el olvido entre dos de las leyendas de la UFC.

"Se me ha fundido el motor. Estoy destruido. No tenía ninguna lesión antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando, durante todo el campamento y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido aquí. Solo puedo describirlo como el infierno", expresó poco después el irlandés a través de X.

"Estaba tan agudo y tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha pasado. El comentario de que estaba desconcentrado mientras entraba a la pelea es una tontería. Estaba calmado, listo y confiado. Estoy en shock por lo que ha sucedido. El diablo me está mirando literalmente a la cara justo aquí delante de mí. No voy a involucrarme. Estaré en la iglesia", sumó en una segunda publicación.