Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final
"A mí háblame bien": El tenso cruce de Messi con el árbitro de Argentina-Suiza
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Autor: Redacción Cooperativa
El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un momento de alta tensión que tuvo como protagonista principal a Lionel Messi.
Durante el desarrollo del compromiso, el capitán de la escuadra albiceleste protagonizó una discusión con el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio Pinheiro, realizándole un airado reclamo que fue captado por las cámaras y los micrófonos de la transmisión oficial.
Con evidente molestia, el futbolista de Inter Miami se plantó frente al juez y le exigió respeto de forma categórica: "Habla bien, no faltes el respeto. A mí háblame bien, no me faltes el respeto".
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