Alvarado y la megarreforma: "No está el escenario para un entendimiento global con la oposición"

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), se refirió a la compleja tramitación de la megarreforma en el Senado tras la polémica por el quiebre del acuerdo con el PPD por la invariabilidad tributaria, y aseguró que actualmente "no está el escenario para un entendimiento global con la oposición".

Pese a no participar directamente en el pacto que alcanzó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los tres parlamentarios del PPD Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal, Alvarado debió intervenir directamente para salvar el acuerdo luego de que el jefe de la billetera fiscal ingresara sorpresivamente una indicación que rebajaba el impuesto corporativo a un 22%.

En conversación con La Tercera, el jefe de gabinete aseguró que el desencuentro entre Quiroz y el PPD se debió a "una confusión en la forma en que se entendió el compromiso, un malentendido en la percepción de lo conversado que se corrige con el retiro de la indicación".

"En aras del buen entendimiento del compromiso asumido con el PPD, le solicité expresamente al ministro de Hacienda retirar la indicación de rebaja de impuesto corporativo al 22%. Al retirarse la indicación, los términos de conversación con el PPD se mantienen inalterados", explicó.

En ese sentido, el también vocero de Gobierno afirmó que realizará "todos los esfuerzos para seguir conversando, y ya he tenido algunas conversaciones iniciales. Espero que este malentendido en las próximas horas se pueda convertir en un episodio aclarado y superado".

"Lo que tiene que hacer un Gobierno es avanzar"

Al ser consultado por la intención del Gobierno de pactar con el PPD, pese a contar con los votos en el Senado para aprobar el proyecto estrella del Ejecutivo, Alvarado señaló estar convencido de que "el contenido de esta reforma va en la dirección correcta de lo que el país necesita: tasas tributarias que sean competitivas para que en la inversión de proyectos Chile esté en el radar, certezas jurídicas y administrativas para la generación de puestos de trabajo y un fondo de reconstrucción para Ñuble y Viña del Mar".

"Y en el debate legislativo mientras más apoyo exista es mejor, pero cuando uno se encuentra con una oposición que institucionalmente se resta a ese proceso de aportar y de construir, lo que tiene que hacer un Gobierno es avanzar. Siempre tuvimos las puertas abiertas y dialogamos con todos", aseveró.

"Quiero señalar que el valor de una oposición que debate en el Congreso es siempre mayor al de una que traslada el debate político hacia el Tribunal Constitucional", apuntó Alvarado. (Foto: ATON).

Respecto a la negativa del Gobierno para abrirse a debatir los aspectos sustantivos del proyecto, el biministro sostuvo que el "valor está en que desde el día uno señalamos cuáles eran las materias que eran sumamente relevantes para que el proyecto tenga sentido. Si empezamos a modificar las bases estructurales que planteamos, no tendría ninguna lógica continuar con ese debate y esa discusión".

"El Gobierno tiene disposición, y la voluntad de diálogo está abierta para todo aquel que sienta lo mismo respecto a objetivos país y que quiera colaborar. Si en ese proceso uno identifica que haga los esfuerzos que haga y ocupe el tiempo que sea, pero al final del día el resultado va a ser una negativa, uno tiene que adecuarse a las realidades que enfrenta", puntualizó.

"En esas realidades que enfrenta, uno va identificando aquellos sectores y personas que tienen disposición de mantener esa conversación y que tienen también la decisión de poder llegar a un acuerdo, independientemente de los costos personales que para ellos pueda tener, como lo están teniendo los senadores del PPD hoy día", agregó.

" No está el escenario para llegar a ese entendimiento global"

Respecto al debate legislativo, el biministro Alvarado también señaló que la oposición no fue capaz de presentar una alternativa a la megarreforma: "Siento que no, porque ellos estaban condicionados a decisiones previas a la presentación del proyecto", enfatizó.

"Lo lógico es que exista capacidad de entendimiento con todo el espectro de la oposición, pero hasta ahora, en estos cuatro meses de Gobierno, ha quedado demostrado que no está el escenario para llegar a ese entendimiento global", remarcó el secretario de Estado.

"Si no está ese escenario, el Gobierno tiene que sacar adelante sus iniciativas y tiene que ir buscando entendimientos parciales. Y eso es tan legítimo como un entendimiento global", concluyó.