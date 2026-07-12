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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Vehículo ingresó a una feria y dejó seis fallecidos en Viña del Mar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Al menos otras siete personas resultaron heridas producto del incidente.

El conductor del automóvil fue detenido.

Vehículo ingresó a una feria y dejó seis fallecidos en Viña del Mar
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Seis personas habrían fallecido producto de un accidente ocurrido durante la mañana de este domingo al interior de una feria en la comuna de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

El hecho ocurrió en la feria Caupolicán, ubicada en la Avenida Alessandri, en el sector Gómez Carreño.

De acuerdo a información preliminar, por razones que se desconocen, un vehículo tipo SUV ingresó hasta el sector donde se encontraba el público, dejando también otras siete personas lesionadas, todas fuera de riesgo vital.

El conductor del vehículo fue detenido, situación que generó la indignación de los testigos, quienes agredieron al vehículo policial.

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