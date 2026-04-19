Martina Weil, Claudio Romero, Ina Montt y Nicolás Numair se lucieron en el Orlando Guaita 2026

En una jornada de alto nivel competitivo en el Estadio Atlético "Mario Recordón" del Parque Estadio Nacional, el Continental Tour Bronze Orlando Guaita 2026 confirmó su crecimiento dentro del calendario atlético internacional.

El evento, organizado por la Federación Atlética de Chile, reunió a 200 atletas nacionales e internacionales en 23 pruebas.

Una de las grandes figuras fue Martina Weil, quien se impuso en los 400 metros planos con un registro de 51.99, ratificando su condición de referente continental en la prueba. La atleta nacional dominó la competencia de principio a fin frente a rivales internacionales, reafirmando su progresión en la temporada.

"Técnicamente fue una carrera bastante buena, quizás partí un poco más rápido de lo que estaba lista en esta parte de la temporada, pero estoy muy feliz. El nivel estaba muy bueno, con atletas extranjeras que hicieron sus mejores marcas también. El clima y la gente acompañó, así que estoy muy contenta", expresó Weil tras recibir su medalla de oro.

En las pruebas de campo, Claudio Romero marcó diferencias en el lanzamiento del disco, alcanzando 65.25 metros para quedarse con el primer lugar, seguido de Lucas Nervi. "Es espectacular que me haya salido esta marca al inicio de temporada, esto me da esperanza de poder lanzar 70 metros este año en un estadio", expresó.

El medio fondo también tuvo protagonismo chileno con Berdine Castillo, quien ganó los 800 metros con un tiempo de 2:02.21, en una de las carreras más exigentes de la jornada, superando a la uruguaya Deborah Rodríguez. A ello se sumó la actuación de Nicolás Numair, quien se impuso en el salto alto con 2.20 metros, en una actuación que deleitó a los asistentes que lo animaron hasta el último intento.

"Me sentí más fuerte, más rápida y mejor en todo. Estoy muy contenta con el resultado porque estamos en una preparación intensa para todo lo que se viene este año", dijo Castillo. "Vengo súper bien, cuidándome, balanceando correctamente la universidad con el deporte. Estoy constantemente buscando nuevas marcas, así que estoy cada vez más cómodo compitiendo", analizó Numair.

María Ignacia Montt fue otra de las protagonistas de la jornada al imponerse en los 100 metros planos con un tiempo de 11.62, liderando el podio en una prueba de alta velocidad y confirmando su buen momento competitivo. Resultados del Continental Tour Bronze Orlando Guaita 2026

100 Metros Planos – Mujeres – GrandPrix

1) María Ignacia Montt – Manquehue – 11.62

2) Belén Ituarte – Manquehue – 11.70

3) Antonia Ramírez – Atlético Santiago – 11.93

100 Metros Planos – Hombres – Nacional

1) Juan Pablo Nordetti – Atlético Santiago – 10.49

2) Benjamín Aravena – Atletismo Linares – 10.52

3) Tomás León – Universidad Católica – 10.72

Posta 4x100 Metros – Hombres – Nacional

1) Chile – 39.79

2) Chile – 40.74

3) Universidad Católica – 42.72

110 Metros Vallas – Hombres – GrandPrix

1) Rafael Campos – Brasil – 13.39

2) Martín Sáenz – Manquehue – 13.70

3) Max Moraga – Universidad Católica – 15.26

400 Metros Planos – Mujeres – GrandPrix

1) Martina Weil – Universidad Católica – 51.99

2) Melany Bolaño – Colombia – 52.56

3) María Alejandra Rocha – Colombia – 52.61

400 Metros Vallas – Hombres – Nacional

1) Ramón Fuenzalida – Atlético Santiago – 51.57

2) Alonso Guzmán – Manquehue – 51.96

3) Cristóbal Muñoz – Gerardo Manzanares – 52.47

800 Metros Planos – Mujeres – GrandPrix

1) Berdine Pierre Castillo – Atlético Estudiantes – 2:02.21

2) Deborah Rodríguez – Uruguay – 2:02.71

3) Valentina Barrientos – Atlético Velmed – 2:04.69

800 Metros Planos – Hombres – Nacional

1) Rafael Muñoz – DSC Diamantes de Coronel – 1:49.27

2) Cristofer Jarpa – Atlético Tempo – 1:50.22

3) Cristóbal Sierralta – Atlético Valparaíso – 1:50.47

1.500 Metros Planos – Hombres – GrandPrix

1) Guilherme Kurtz – Brasil – 3:41.41

2) Brayan Jara – Atlético Los Ángeles – 3:44.54

3) Lucas Jara – Atlético Francés – 3:45.69

3.000 Metros Planos – Mujeres – Nacional

1) Francisca Urra – Círculo Atlético San Antonio – 10:09.64

2) Tamara Villegas – Atlético Nahuelbuta – 10:11.27

3) Antonia Contreras – Universidad Católica – 10:14.15

5.000 Metros Marcha – Mujeres – Nacional

1) Anastasia Sanzana – Atlético Los Ángeles – 24:40.41

2) Daniela Godoy – Deportivo Freire – 29:30.72

3) Carolina Godoy – Deportivo Freire – 30:50.19

5.000 Metros Marcha – Hombres – Nacional

1) Darssy King – Atlético Comunitario de Imperial – 23:44.39

2) Luis Villagra – Deportivo Luis Villagra Navarrete – 24:25-18

3) Moisés Beltrán – Deportivo Freire – 24:35.35

Lanzamiento Martillo – Mujeres – GrandPrix

1) Ximena Zorrilla Perú – 67.57

2) Mariana García Atlético Phoenix – 65.22

3) Ana Miguel Da Silva Brasil – 51.46

Lanzamiento Martillo – Hombres – GrandPrix

1) Humberto Mansilla – Atlético Phoenix – 75.04

2) Gabriel Kehr – Atlético Phoenis – 74.43

3) Jerome Vega – Puerto Rico – 73.95

Salto Largo – Mujeres – GrandPrix

1) María Candido – Brasil – 6.11

2) Jacinta Philipss – Manquehue – 6.00

3) Javiera Musalem – Manquehue – 5.97

Lanzamiento Bala – Hombres – Nacional

1) Joaquín Ballivian – Universidad Católica – 17.48

2) Pablo Orellana – Club Atlético Formativo Talca – 16.89

3) Matías Navarrete – Atlético Phoenix – 16.33

Lanzamiento Bala – Mujeres – GrandPrix

1) Ana Miguel Da Silva – Brasil – 18.36

2) Ivana Gallardo – Universidad Católica – 16.26

3) Mariela Pérez – Atlético La Pintana – 15.91

Lanzamiento Disco – Hombres – GrandPrix

1) Claudio Romero – Universidad Católica – 65.25

2) Lucas Nervi – Universidad Católica – 62.75

3) Wellinton Da Cruz Filho – Brasil – 60.41

Lanzamiento Disco – Mujeres – Nacional

1) Karen Gallardo – Atlético Santiago – 49.38

2) Consuelo Anguita – Universidad Católica – 47.26

3) Johanna Martínez – Universidad Católica – 43.19

Salto Alto – Hombres – GrandPrix

1) Nicolás Numair – Universidad Católica – 2.20

2) Gilmar Correa – Colombia – 2.10

3) Domingo Lorenzini – Atlético Santiago – 2.00

Salto Largo – Hombres – Nacional

1) Vicente Belgeri – Manquehue – 7.64

2) Diego Bustamante – Atlético Santiago – 7.34

3) Daniel Avendaño – Club Atlético Formativo Talca – 7.12

Salto con Garrocha – Hombres – GrandPrix

1) Augusto Dutra Da Silva – Brasil – 5.10

2) Guillermo Correa – Universidad Católica 5.10

3) Nicolás Martín Huerta – Atlético Santiago – 4.50

3) Martín Varas – Atlético Santiago – 4.50

Salto Triple – Mujeres – Nacional

1) Karina Urrutia – Atlético Santiago – 12.51

2) María Garnham – Universidad Católica – 12.19

3) María Paz Reyes – Atlético Municipal Temuco – 12.11