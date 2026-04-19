Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Venezuela

Gobierno busca restablecer relaciones con Venezuela para concretar expulsiones

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, adelantó que Cancillería trabaja en reanudar una relación bilateral "al menos a nivel consular".

En esa línea, espera que las repatraciones a Caracas "sean lo más rápido posible", y que las conversaciones entre ambos Ejecutivos "puedan llegar a buen término".

Gobierno busca restablecer relaciones con Venezuela para concretar expulsiones
 ATON (Referencial)

Las relaciones con Venezuela se rompieron tras las elecciones de 2024, luego que nuestro país denunciara fraude en la reelección de Nicolás Maduro.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó este domingo que el Gobierno está trabajando para restablecer relaciones con Venezuela "al menos a nivel consular", mecanismo diplomático que necesita para concretar expulsiones de inmigrantes venezolanos irregulares con vuelos hacia Caracas.

"El ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que se están iniciando conversaciones con Venezuela para poder reanudar una relación bilateral a nivel consular, porque sabemos de la cantidad de personas venezolanas en nuestro país que necesitan recurrir a un consulado para regularizarse o buscar antecedentes", señaló Alvarado en Estado Nacional de 24 Horas.

El secretario de Estado aseguró que desde el Ejecutivo están tratando de que los plazos para concretar las expulsiones hacia Venezuela "sean lo más rápido posible", y que espera que las conversaciones entre ambas administraciones "puedan llegar a buen término".

"En este periodo hay más salidas del país que ingresos, y eso entrega una señal positiva", señaló el líder del Interior.

La falta de relaciones diplomáticas entre ambos Estados impide la conexión aérea directa entre Santiago y Caracas, haciendo imposible la ejecución de expulsiones de inmigrantes irregulares.

El punto se instaló en el debate público luego de que la semana pasada 40 personas fueron expulsadas del país hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, dando continuidad a la política migratoria chilena que comenzó en administraciones anteriores, esta vez sin inmigrantes venezolanos.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024 en las que se denunció fraude, por lo que ahora mismo no hay servicios consulares y resulta imposible deportar a esos ciudadanos venezolanos con órdenes de expulsión.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada