Con más de 6 mil atletas: La Rock 'n' Roll Running Series vivió un multitudinario regreso en Santiago

Una verdadera fiesta deportiva y ciudadana se vivió este sábado en la Región Metropolitana con el retorno de la prestigiosa Rock 'n' Roll Running Series, evento que tras siete años de espera regresó a las calles santiaguinas y congregó a más de 6.000 corredores que largaron desde temprano en la Avenida Pie Andino, en la comuna de Lo Barnechea, para desafiar los circuitos de 5K, 10K y el medio maratón de 21K.

La masiva respuesta del público permitió que la prueba se consolidara como la segunda carrera con mayor convocatoria de la capital, combinando la exigencia atlética con un festival de clausura cargado de música en vivo y ambiente familiar.

En la prueba estelar de los 21 kilómetros, el triunfo en la categoría masculina quedó en manos de Raúl Moya, quien se coronó en el primer lugar al cruzar la meta con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 21 segundos. En damas, la atleta Montserrat Allué se impuso con un sólido registro de 1:23:05.

En el trazado de los 10K, las victorias correspondieron a Rodrigo Machado con una marca de 33:44 en varones, mientras que en la rama femenina celebró Miriam Inglés con un tiempo de 43:44.

Finalmente, en los 5 kilómetros, los más veloces de la jornada fueron Gonzalo Julio, quien se quedó con el primer puesto con un crono de 15:43, y Valeria Argandoña, triunfadora en mujeres tras parar el reloj en 18:11.

Consumado el balance deportivo, desde la productora destacaron el impacto del evento y el entusiasmo de los miles de corredores que disfrutaron tanto de la ruta como del festival musical de cierre.

"Cerramos con la sensación de que Santiago estaba esperando esta carrera", destacó Adriana Escobar, directora de Marketing y Comunicaciones de World Centric Group.