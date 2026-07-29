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Tópicos: Deportes | Atletismo | Corridas

Lanzan Infinity Run, una corrida para visibilizar el espectro autista

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las inscripciones irán en ayuda de los programas de acompañamiento de la Fundación EACHI.

Lanzan Infinity Run, una corrida para visibilizar el espectro autista
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Con el objetivo de visibilizar el espectro autista y promover una sociedad más inclusiva, la Fundación EACHI lanzó e Inquietos, en alianza con la Municipalidad de Peñalolén, presentaron la corrida familiar Infinity Run.

La iniciativa busca transformar la actividad física en una herramienta para generar conciencia sobre las barreras y diagnósticos que enfrentan miles de niños y familias en nuestro país.

El evento deportivo contempla un diseño adaptado e integral para convocar a un público transversal, ofreciendo tres circuitos: de 2,5 kilómetros, 6K y 15K; e incluyendo además una "Zona de la Calma", puntos de encuentro para organizaciones ligadas al autismo y variadas actividades recreativas pensadas para compartir en comunidad.

Además de impulsar el debate público sobre la neurodiversidad, cada inscripción al evento se convertirá en una contribución directa para financiar los programas de acompañamiento a niños y niñas que ejecuta la Fundación EACHI. 

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