A días del Maratón de Santiago: Las claves para llegar en óptimas condiciones

A pocos días del Maratón de Santiago, la recta final de la preparación se vuelve clave para los corredores, especialmente para evitar sobrecargas, lesiones o llegar fatigados al día de la competencia. En ese contexto, el atleta chileno Diego Uribe, tricampeón de los 10K del Maratón de Santiago, entregó una serie de recomendaciones para afrontar de mejor forma los días previos a la carrera.

"Yo creo que un tip que le daría a la gente que va a correr, es que la semana de la carrera trate de entrenar tranquila sin pasarse de revoluciones ni pensando mucho en los tiempos -obviamente siguiendo su plan de entrenamiento-, esto con el objetivo de llegar mentalmente fresco al día de la carrera y tener las ganas de entregarlo todo ahí", explicó Uribe.

Junto con ese consejo, el fondista remarcó como ideas centrales "priorizar el descanso,no hacer cambios de último minuto" y "mantener una buena hidratación" durante los días previos al Maratón de Santiago.

En esa línea, también puso el foco en "reducir volumen, mantener activación", una recomendación pensada para llegar con buenas sensaciones físicas sin acumular fatiga innecesaria antes de la largada.

Otra de las claves que entregó fue "planificar el día de la carrera", considerando con anticipación horarios, traslado, alimentación previa y tiempos de llegada, de manera de bajar el estrés en una jornada de alta exigencia.

Uribe además llamó a "cuidar la alimentación previa y del día de la carrera", privilegiando comidas conocidas, de fácil digestión y con buen aporte de carbohidratos, además de evitar alimentos nuevos o demasiado pesados.

Dentro de esa misma preparación, el atleta de la firma Kiprun subrayó la importancia de "definir estrategia de energía en carrera", especialmente para quienes utilizarán geles, isotónicas u otros suplementos, de modo de tener claro qué consumir y en qué momento hacerlo durante el recorrido.

Así, las recomendaciones apuntan a llegar al Maratón de Santiago con el cuerpo recuperado, la planificación resuelta y la mente despejada, en una prueba donde cada detalle puede marcar diferencias importantes.