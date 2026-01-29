Maratón de Santiago 2026 ofrece entrenamiento previo para los corredores

La capital volverá a vibrar con el running en una nueva edición de la Maratón de Santiago el próximo domingo 26 de abril, un evento que cada año reúne a miles de participantes y transforma las principales avenidas de la ciudad en una pista abierta para corredores de todos los niveles.

El evento mantiene sus tres desafíos clásicos para distintos niveles de preparación: 42K, 21K y 10K. El recorrido del maratón parte en el centro de Santiago y atraviesa distintos sectores emblemáticos, combinando grandes avenidas y tramos urbanos exigentes, para luego volver al punto de llegada en el corazón de la capital.

De cara a este desafío, la preparación previa se vuelve clave para evitar lesiones, manejar el desgaste y llegar bien a la meta. Por eso, en ese contexto, Gonzalo Zapata, maratonista nacional y uno de los grandes exponentes del running chileno, reconocido por ser el único chileno en completar tres veces el circuito de las seis maratones más importantes del mundo, estará entregando asesorías a través de plataforma gratuita de entrenamiento de running en formato web y app, disponible en https://cajalosandes.run.

La plataforma ofrecerá entrenamientos 100 por ciento adaptados al nivel y objetivo de cada corredor, junto con monitoreo de progreso para seguir la evolución y ajustar el plan en el camino. Además, incluirá videos y guías de expertos orientadas a mejorar la técnica, optimizar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones.

Para mantener la motivación, sumará desafíos semanales con medallas virtuales y una comunidad runner donde los participantes podrán acompañarse, compartir avances y empujarse a cumplir el desafío.

Entre los participantes, algunos serán seleccionados para vivir una experiencia "todo incluido" en la Maratón, que contempla entrada liberada al evento y, en el caso de quienes residan en regiones, pasajes y alojamiento.