Maratón de Santiago: Chepkok se alzó con el oro y Belew rompió el récord femenino en los 42K

El Maratón de Santiago 2026 completó una jornada para el recuerdo en la estelar de 42 kilómetros, donde el keniano Cornelius Chepkok se alzó con el oro en la capital tras cruzar la meta con un tiempo de 02:09:48.

Tras quien se coronó vencedor, el segundo lugar fue para su compatriota Michael Kamau con un crono de 2 horas, 10 minutos y 15 segundos. Mientras que el podio lo completó el chileno Hugo Catrileo con un tiempo de 02:10:24.

La competencia femenina no se quedó atrás y la etíope Tigst Belew estableció una nueva marca para el circuito, deteniendo el reloj en 02:27:59, superando el récord que ostentaba la peruana Inés Melcho con 02:28:18 en 2015.

El segundo lugar fue para la destacada maratonista argentina Florencia Borelli, quien registró un tiempo aproximado de 2 horas, 31 minutos y 23 segundos. En tanto, el tercer puesto quedó en manos de la etíope Gode Chala Jijo con 02:34:35.

En cuanto a las representantes locales, la victoria fue para María José Calfilaf. La atleta nacional se quedó con el cuarto lugar general de la competencia con un tiempo de 02:39:05, adjudicándose el prestigioso Premio "Erika Olivera" a la mejor chilena en los 42K.