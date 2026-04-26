Sabastian Sawe bajó las dos horas y lideró un podio histórico en el maratón de Londres

El atleta keniano Sabastian Sawe hizo historia este domingo al conquistar el Maratón de Londres con un tiempo récord de una hora, 59 minutos y 30 segundos, transformándose en el primero en bajar la barrera de las dos horas en una competencia oficial de 42 kilómetros.

Con este nuevo registro, el deportista africano dejó atrás la marca mundial anterior que perteneció a su compatriota Kelvin Kiptum, quien cronometró dos horas y 35 segundos en octubre de 2023 durante la cita de Chicago.

No obstante, el podio completado por el etíope Yomif Kejelcha también superó la marca de las dos horas al ubicarse en segundo lugar con 1:59:41. Mientras que el uganés Jacob Kiplimo cerró todo con un tiempo de 2:00:28.

La jornada en Reino Unido también registró un nuevo récord mundial femenino a cargo de la etíope Tigst Assefa, quien detuvo el cronómetro en 2:15:41 para superar su propia marca.