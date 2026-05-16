Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.0°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Atletismo | Martina Weil

Martina Weil debutó en la Diamond League con el sexto lugar en Shanghái

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

La atleta chilena sumó buenas sensaciones en China.

Martina Weil debutó en la Diamond League con el sexto lugar en Shanghái
 Chile Compite (Referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La velocista nacional Martina Weil tuvo un positivo debut en la Diamond League 2026, sumando puntos con el sexto puesto de los 400 metros planos en Shanghái, China.

La atleta chilena, y campeona panamericana, firmó tres unidades en la primera fecha del calendario gracias a un tiempo de 51.06 segundos.

La jamaiquina Nichisha Pryce fue la ganadora con un tiempo de 49.75 segundos, seguida por la estadounidense Aaliyah Butler (49.78) y la cubana Roxana Gómez (50.24).

Cabe recordar que Weil en 2025 hizo historia al quedarse con el bronce en Diamond League en la fecha que se disputó en París.

El próximo evento del circuito será el próximo sábado 23 de mayo, en la ciudad de Xiamen.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada