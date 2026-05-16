Martina Weil debutó en la Diamond League con el sexto lugar en Shanghái

La velocista nacional Martina Weil tuvo un positivo debut en la Diamond League 2026, sumando puntos con el sexto puesto de los 400 metros planos en Shanghái, China.

La atleta chilena, y campeona panamericana, firmó tres unidades en la primera fecha del calendario gracias a un tiempo de 51.06 segundos.

La jamaiquina Nichisha Pryce fue la ganadora con un tiempo de 49.75 segundos, seguida por la estadounidense Aaliyah Butler (49.78) y la cubana Roxana Gómez (50.24).

Cabe recordar que Weil en 2025 hizo historia al quedarse con el bronce en Diamond League en la fecha que se disputó en París.

El próximo evento del circuito será el próximo sábado 23 de mayo, en la ciudad de Xiamen.