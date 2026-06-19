Martina Weil firmó su mejor marca de la temporada en la Diamond League de Doha

La Diamond League 2026 celebró este viernes la séptima competencia de su calendario en Doha, Catar, donde la velocista chilena Martina Weil obtuvo el quinto lugar de los 400 metros planos femeninos.

Weil firmó su mejor marca de la temporada con 51,05 segundos; a dos segundos y 14 centésimas de la dominicana Marileidy Paulino, quien se llevó la carrera.

Por otro lado, el podio se completó con la polaca Natalia Bukowiecka en el segundo lugar (50,10s) y la cubana Rozana Gómez llevándose el bronce (50,23s).

La siguiente parada de la Diamond League será París, Francia, el domingo 28 de junio.