Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago11.0°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Atletismo | Martina Weil

Martina Weil firmó su mejor marca de la temporada en la Diamond League de Doha

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La chilena terminó con el quinto puesto en tierras cataríes.

Martina Weil firmó su mejor marca de la temporada en la Diamond League de Doha
 Chile Compite (Referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Diamond League 2026 celebró este viernes la séptima competencia de su calendario en Doha, Catar, donde la velocista chilena Martina Weil obtuvo el quinto lugar de los 400 metros planos femeninos.

Weil firmó su mejor marca de la temporada con 51,05 segundos; a dos segundos y 14 centésimas de la dominicana Marileidy Paulino, quien se llevó la carrera.

Por otro lado, el podio se completó con la polaca Natalia Bukowiecka en el segundo lugar (50,10s) y la cubana Rozana Gómez llevándose el bronce (50,23s).

La siguiente parada de la Diamond League será París, Francia, el domingo 28 de junio.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada