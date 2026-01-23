Síguenos:
Tópicos: Deportes | Atletismo | Martina Weil

¿Un palo a la futura ministra?: El mensaje de Martina Weil tras los dichos de su padre contra Natalia Duco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Viva el deporte limpio", escribió la medallista de Santiago 2023.

¿Un palo a la futura ministra?: El mensaje de Martina Weil tras los dichos de su padre contra Natalia Duco
La atleta nacional Martina Weil publicó un mensaje en sus redes sociales que acaparó la atención de sus seguidores, en medio de la polémica que se generó luego de que su padre, el exatleta Gert Weil, cuestionase públicamente la designación de Natalia Duco como ministra del Deporte para el gobierno del Presidente Electo José Antonio Kast.

"Hasta a Sudáfrica llegaron a tomarme el control de doping", escribió de entrada la medallista de Santiago 2023 en una imagen de los implementos de testeo en su lugar de entrenamiento en Stellenbosch.

Sin embargo, el mensaje de la deportista de 26 años no quedó solo en eso y complementó la imagen compartida con un: "Viva el deporte limpio, aunque signifique que me despierten a las 7 am en mi día de descanso".

Imagen foto_00000023

Aunque el episodio de Duco se remonta a 2018 y afirmó de forma categórica que no consumió ningún tipo de sustancia prohibida, igual fue sancionada por la Agencia Mundial Antidopaje por tres años.

