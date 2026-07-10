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Tópicos: Deportes | Atletismo | Records

Emmanuel Wanyonyi batió el récord del mundo de los 1.000 metros en Mónaco

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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El keniano Emmanuel Wanyonyi, campeón olímpico de 800 metros, pulverizó este viernes el récord mundial de los 1.000 metros con un tiempo 2:11.83, mejorando la anterior plusmarca que tenía su compatriota Noah Ngeny desde el 5 de septiembre de 1999, hace casi 27 años, en Rieti, con 2:11.96.

El polaco Patryk Sieradzki, primero, y el francés Louey Ouerrat, segundo, ejercieron de liebres pasando los 400 metros en 50.95 y los 800 en 1:45.11, un tiempo que dejó la carrera lanzada para ese tramo final en el que Wanyonyi, con una media de 27 kilómetros por hora, destrozó el crono.

Segundo fue el británico Jake Wightman, que hizo 2:12.77, y tercero quedó el argelino Djamel Sedjati, que paró el cronómetro en 2:13.94, ambos con marca personal.

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