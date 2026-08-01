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Tópicos: Deportes | Automovilismo | Chilenos

Benjamín Hites se alzó como el vencedor en las 6 Horas de Nürburgring

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El piloto nacional lideró la categoría GT3 Cup 2 y finalizó en el duodécimo puesto de la clasificación general en Alemania.

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El piloto chileno Benjamín Hites se adjudicó la victoria en las 6 Horas de Nürburgring, correspondientes a la séptima fecha del Campeonato Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Junto a sus compañeros Alexander Hardt y Benjamin Koslowski, el nacional lideró la categoría GT3 Cup 2 a bordo de un Porsche 911 GT3, logrando además un destacado duodécimo lugar en la clasificación general de una competencia que reunió a 132 vehículos en el icónico circuito alemán.

El equipo del chileno registró 6h09'41"884 en la prueba, superando a sus rivales Rennhofer, Harrison y Wassertheurer por 2 minutos 26 segundos 272 milésimas.

Este resultado representa el segundo éxito de la temporada para el trío integrado por Hites, Hardt y Koslowski, quienes ya se habían coronado en las 24 Horas de Nürburgring en mayo pasado.

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