Benjamín Hites se alzó como el vencedor en las 6 Horas de Nürburgring
El piloto nacional lideró la categoría GT3 Cup 2 y finalizó en el duodécimo puesto de la clasificación general en Alemania.
El piloto nacional lideró la categoría GT3 Cup 2 y finalizó en el duodécimo puesto de la clasificación general en Alemania.
El piloto chileno Benjamín Hites se adjudicó la victoria en las 6 Horas de Nürburgring, correspondientes a la séptima fecha del Campeonato Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).
Junto a sus compañeros Alexander Hardt y Benjamin Koslowski, el nacional lideró la categoría GT3 Cup 2 a bordo de un Porsche 911 GT3, logrando además un destacado duodécimo lugar en la clasificación general de una competencia que reunió a 132 vehículos en el icónico circuito alemán.
El equipo del chileno registró 6h09'41"884 en la prueba, superando a sus rivales Rennhofer, Harrison y Wassertheurer por 2 minutos 26 segundos 272 milésimas.
Este resultado representa el segundo éxito de la temporada para el trío integrado por Hites, Hardt y Koslowski, quienes ya se habían coronado en las 24 Horas de Nürburgring en mayo pasado.