Este sábado 28, el chileno Nicolás Pino hará su estreno oficial en la Fórmula 2 con el equipo AIX Racing en el Circuito Internacional de Lusail, en el marco del Gran Premio de Catar.

La carrera sprint está programada para este sábado a las 13:15 horas (16:15 GMT) y será transmitidas en televisión a través de las señales de ESPN, y en streaming se podrán ver de forma íntegra por Disney+ Premium.

El corredor de 22 años llega a la escudería emiratí para disputar las dos últimas fechas del calendario (Catar y Abu Dhabi) en reemplazo de Cian Shields, marcando un retorno a las categorías de monoplazas tras sus destacados pasos por carreras de resistencia, donde resalta su histórico podio en las 24 Horas de Le Mans en 2023.

Pino largará desde la parte trasera de la grilla luego de una compleja sesión clasificatoria en la que protagonizó un trompo sin consecuencias mayores, en una fecha donde compite con licencia británica por exigencias federativas europeas, pero luciendo los colores y símbolos chilenos en su indumentaria.



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