Joven chileno Izko Alonso hace sus primeras armas en el automovilismo internacional

Con solo 11 años, el piloto chileno Izko Alonso, nieto del expresidente de la ANFP Abel Alonso, ya es multicampeón nacional, campeón sudamericano de karting, y actualmente brilla entre los 10 mejores del prestigioso Florida Winter Tour de Estados Unidos, antes de iniciar una exigente temporada europea en las principales pistas del mundo.

A su corta edad, ya ostenta un palmarés poco habitual incluso para pilotos con mayor recorrido. Es campeón Rok Cup Micro 2024, campeón IAME Tour 2024, campeón Rok Cup Mini 2025, campeón IAME Series 2025 y campeón sudamericano IAME 2025, consolidándose como multicampeón nacional y sudamericano de karting.

Radicado en la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso, su carrera comenzó a los cuatro años cuando se subió por primera vez a un kart. A los ocho comenzó a correr, un año después ya competía en Italia en la Superfinal Rok Cup, tras consagrarse campeón Rok en Chile en su temporada debut en la categoría Micro. En esa experiencia internacional se ubicó entre los 20 mejores pilotos

Su principal interés deportivo es la Fórmula 1. Seguidor declarado de Max Verstappen, aunque con Ayrton Senna como su gran referente e inspiración, tiene claro su objetivo: seguir la ruta formativa del automovilismo mundial, destacar en el karting internacional, avanzar hacia las categorías de autos de fórmula y perseguir el sueño mayor de todo piloto: llegar a la Fórmula 1.