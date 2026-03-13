Carrera de Catar en el Mundial de Resistencia se aplazó por el conflicto en Medio Oriente

Los 1.812 kilómetros de Catar, prueba que debía inaugurar la temporada 2026 del Mundial de Resistencia de automovilismo (WEC, por sus siglas en inglés), se aplazó seis meses debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente, según anunció la organización.

La carrera estaba agendada en el circuito de Lusail para el 28 de marzo, pero fue suspendida y la FIA anunció este viernes la reprogramación de la prueba, que pasa a ser la penúltima del calendario.

"Después de conversaciones colaborativas y constructivas con la Federación de Motor y Motociclismo de Qatar (QMMF), el circuito de Lusail y la Federación Internacional del Automóvil, el WEC se alegra de confirmar que el evento está previsto para disputarse del 22 al 24 de octubre", explicaron en un comunicado.

Por otro lado, el prólogo previsto en Catar entre el 22 y el 23 de marzo pasó a Imola (Italia) para el día 14 de abril, tres días antes de las seis horas de Imola, la ahora primera prueba del Mundial, entre el 17 y el 19 de abril.

"Esto permitirá a los competidores acostumbrarse al ritmo y afinar sus coches antes del fin de semana de carrera. La seguridad de los competidores, el personal y los aficionados sigue siendo de la máxima importancia y todas las partes continuarán siguiendo los acontecimientos en la región", añadió el escrito oficial.