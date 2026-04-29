La Roja sumará a otro rival mundialista para gira por Europa

El gerente de selecciones, Felipe Correa, confirmó que la Roja trabaja en la preparación de la fecha FIFA de junio, con un amistoso ya programado ante Portugal el día 6 y otro duelo en Europa frente a un rival también clasificado al Mundial.

"Estamos enfocados en preparar la fecha FIFA de junio, estamos trabajando con Nicolás Córdova. Todos saben que es el entrenador de la selección adulta ahora por este periodo y estamos enfocados en estos dos partidos importantes. Jugamos con Portugal el día 6 y vamos a anunciar mañana un segundo partido en Europa el día 9 con un rival clasificado al Mundial también, así que es una buena noticia", señaló Correa.

El dirigente también explicó que la planificación de la selección chilena contempla más partidos durante el segundo semestre. "Después también con él estamos planificando todo el resto del año de partidos amistosos. Tendremos una gira por Norteamérica en septiembre y octubre, y esperamos cerrar el año aquí en Chile con amistosos. También ahí estamos en un trabajo conjunto con el resto de las áreas. Entonces, todo eso lo estamos planificando con Nicolás como director técnico", agregó.

Correa además abordó el proceso de transición institucional y su relación con la definición del futuro cuerpo técnico.

"Es conocido por todos que estamos pasando por un proceso de transición institucional. Esperamos que ese proceso se pueda desarrollar pronto, compatible con las elecciones de fin de año, y ojalá de aquí a fin de año ya tengamos una nueva estructura donde nosotros, como selecciones, le presentemos al nuevo directorio nuestra propuesta de entrenador, que puede haber una continuidad o puede ser otro. Eso es parte de un proceso que está en desarrollo, pero esperamos que eso se desarrolle pronto durante este año para poder tomar decisiones de cara a las próximas eliminatorias del próximo año", cerró.