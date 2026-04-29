"Estado en quiebra": Contraloría instruye proceso disciplinario en Segegob

La Contraloría General de la República (CGR) se pronunció este miércoles acerca de las publicaciones en redes sociales de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en las que se apuntó a un "Estado en quiebra": el organismo instruyó un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades.

A través de un comunicado, el ente fiscalizador detalló que, en su análisis jurídico, estableció que, si bien el ministerio liderado por Mara Sedini puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, "y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas".

Respecto del lenguaje utilizado en los mensajes, la Contraloría señaló que la Segegob no pudo "sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata".

Además, planteó que la cartera "reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado".

Ante ello, la CGR explicó que "se ordenó adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas y se instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, de lo cual deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles".