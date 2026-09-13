Andrea Kimi Antonelli reforzó su liderato con el triunfo en el GP de España

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder de la Fórmula 1, ganó este domingo el Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madrid, dando un nuevo golpe de autoridad en la cima de la tabla.

El joven piloto de 20 años reforzó su primer puesto en la general con su octava victoria en la F1 y de la temporada, y segunda consecutiva tras el GP de Italia en Monza, con un cronómetro de una hora, 34 minutos, 23 segundos y 754 milésimas.

Como escolta, a 4,351 segundos, remató el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), seguido por el inglés Lando Norris (McLaren), quien había partido desde la "pole position" y quedó a +5,089s de Antonelli.

El argentino Franco Colapinto puntuó para Alpine con el séptimo puesto, por detrás de Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Liam Lawson (Red Bull).

También sumaron unidades Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (RB) y Niko Hulkenberg (Audi). En tanto, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue 13° y el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) tuvo que abandonar, al igual que el multicampeón Lewis Hamilton (Ferrari).

Antonelli ahora lidera el Mundial de pilotos con 292 puntos, 81 más que Russell y con 91 sobre Hamilton.

La Fórmula 1 tendrá una semana de descanso antes de volver a la acción con el Gran Premio de Azerbaiyán el sábado 26 de septiembre a las 08:00 horas de Chile (11:00 GMT) en el circuito callejero de Bakú.