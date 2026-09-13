Detienen al presunto autor del disparo que mató a carabinero en Renca

El Ministerio Público confirmó la detención de Demmis Barrera, sindicado como presunto autor material del homicidio del carabinero Alejandro Ortiz Vásquez, ocurrido en agosto pasado en la comuna de Renca.

Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, Barrera -que tiene antecedentes desde 2007 como robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, narcotráfico, porte de arma de fuego y porte de arma cortante- habría sido quien efectuó el disparo que provocó la muerte del funcionario.

El crimen ocurrió a fines de agosto en Renca, cuando Ortiz se encontraba de civil y fue víctima de un robo. Por esta causa, un hombre y una mujer ya están en prisión preventiva, imputados por colaborar en la huida y protección de los presuntos autores del homicidio en prisión preventiva acusados de colaborar en su huida y protección.

Barrera será formalizado durante esta jornada en el Centro de Justicia de Santiago, donde el Ministerio Público solicitará que la audiencia se desarrolle de manera reservada.

Con Barrera, ya son seis los detenidos en total en el caso, incluida su media hermana, que, al momento de su captura, poseía el arma homicida.