Canciller descarta presiones de EE.UU. y marca límites a Judd: "A Chile se le respeta"

El canciller Francisco Pérez Mackenna aseguró que "no hay presiones" por parte de Estados Unidos para modificar la política chilena de comercio exterior, y afirmó que "a Chile se le respeta" tras las polémicas intervenciones del embajador Brandon Judd en asuntos internos del país.

En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado fue consultado sobre la capacidad de Chile para oponerse a la polémica alza de los aranceles impulsados por EE.UU., y si es que el Gobierno de Trump pretende presionar con dichas negociaciones para que nuestro país se integre al programa de seguridad Escudo de las Américas.

"No tienen nada que ver. Desde luego son unidades dentro del gobierno americano completamente separadas. El tema de aranceles lo está viendo USTR y no tiene nada que ver con el tema de seguridad", respondió el ministro.

El titular de RR.EE. subrayó que el tema será evaluado "en su mérito. Nosotros compartimos con EE.UU. la preocupación por el control del crimen organizado y por cooperar en este combate. Chile estudiará participar de todas las iniciativas regionales que busquen fortalecer la coordinación en materia de seguridad".

"Los aranceles no tienen nada que ver con esto. Y presiones de EE.UU. no hay. Lo que hay es una invitación a participar a un esfuerzo conjunto", enfatizó.

Respecto a la eventual decisión del Gobierno de acoger el llamado estadounidense sobre evitar relaciones con potencias extrahemisféricas, Pérez afirmó que Chile "es un país abierto al mundo, que comercia y establece relaciones con muchos países del mundo en función de su propia conveniencia".

"No he sentido presión de EE.UU. para que modifiquemos nuestra política de comercio exterior. Todos los países, incluso EE.UU. comercian con China, y China es nuestro principal socio comercial. Esta es una Cancillería pragmática, que defiende la soberanía y los intereses de Chile", aseveró.

Polémica con embajador Judd: "A Chile se le respeta"

El canciller Pérez también abordó su reunión con el embajador estadounidense Brandon Judd en la que le planteó que los diplomáticos no opinan sobre política interna, luego de meses en que éste último ha opinado de manera constante sobre el tema.

"Lo primero es que a Chile se le respeta y obviamente hay un principio de no intervención por parte de los embajadores en asuntos internos de los países y eso se lo hemos hecho ver al embajador en varias oportunidades", respondió.

El ministro apuntó que "lo que tenemos que hacer nosotros es llamarlo a evitar esas expresiones, y lo que hemos hecho es llamarlo a esta Cancillería, ha venido y le hemos manifestado nuestra posición".

"Queremos que evite esas intervenciones", resaltó Pérez, especialmente por los dichos de Judd respecto a que Washington tenía información de inteligencia sobre una presunta orquestación de organizaciones de izquierda en el estallido social, que después declinó afirmando que fue "obtenida a través de fuentes abiertas".