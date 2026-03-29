Antonelli ganó el GP de Japón y es el puntero más joven en la historia de la Fórmula 1

El italiano piloto Andrea Kimi Antonelli continuó con su gran momento al conquistar el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, resultado que además de ser la segunda victoria de su carrera, lo convirtió en el puntero más joven de la Fórmula 1.

Antonelli aprovechó su "pole" y repitió el triunfo de la anterior fecha en China con un tiempo de 1:28:03.403, por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren, +13.722s) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari, +15.27s).

El joven corredor de Mercedes, con 19 años y 216 días, encabeza el Mundial de pilotos, superando el registro de 21 y 72 días con el que Sebastián Vettel se puso al frente de la F1 en 2008. En cuanto a la tabla, lidera con 72 puntos, nueve más que su compañero George Russell y con 23 de ventaja sobre Leclerc.

Russell acabó cuarto, por delante de sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), que fue sexto. Max Verstappen (Red Bull) quedó relegado al octavo lugar.

Pasando a los pilotos latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue 13°, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto, una plaza por delante del mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac).

En la vuelta 23 fue necesaria la entrada del "safety car" debido al accidente de Oliver Bearman (Haas), quien al intentar rebasar a Colapinto, cuya velocidad se redujo por la gestión de batería, se vio obligado a subir al césped para evitar una colisión, perdiendo el control hasta cruzar la pista e impactar con la barrera, sufriendo una contusión de rodilla.

Lance Stroll (Aston Martin) tampoco pudo completar la jornada, debido a un problema hidráulico en su monoplaza que terminó en abandono.

Ahora la Fórmula 1 se tomará una gran pausa debido a las cancelaciones de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente. La acción volverá el domingo 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, a las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT).