Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

Bombardeos en Bahréin mantienen en suspenso actividades de la Fórmula 1

Autor: Redacción Cooperativa

Algunos pilotos y sus escuderías se encontraban en el país para realizar pruebas.

Bombardeos en Bahréin mantienen en suspenso actividades de la Fórmula 1
Existe incertidumbre en la Fórmula 1 debido a la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos, situación que afectó las actividades de la categoría en Bahréin, donde pilotos y escuderías se encontraban realizando pruebas.

Según el medio Marca, el proveedor de neumáticos Pirelli tuvo que cancelar su programa en el trazado de Bahréin donde Mercedes y McLaren realizarían pruebas con los autos que van a utilizar en el Gran Premio de Australia 2026, programado para el 8 de marzo.

"Las dos jornadas de test de desarrollo para los compuestos de lluvia previstas para hoy y mañana en el circuito de Bahrein han sido canceladas por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional", confirmó Pirelli en un comunicado.

"Todo el personal de Pirelli actualmente presente en Manama se encuentra a salvo en los hoteles. La empresa está trabajando para garantizar su seguridad y organizar el regreso a Italia y a Inglaterra lo antes posible", recalcaron.

